Шемигон Григорий Павлович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Шемигон Павел Трофимович
Мать: Шемигон Анна Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.07.1911
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Шемигон Евдокия Михайловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 426-1-9, м/к 1911г.,лист16.зап-28
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно