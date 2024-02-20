Шемигон Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШемигон Григорий Павлович

Шемигон Григорий Павлович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Шемигон Павел Трофимович

Мать: Шемигон Анна Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.07.1911

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Шемигон Евдокия Михайловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 426-1-9, м/к 1911г.,лист16.зап-28
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемигон Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close