Мачульская (Седун) Параскева Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.03.1911
Сын: Мачульский Арсений Николаевич
Отец ребёнка: Мачульский Николай Степанович
Рождение ребёнка
01.06.1912
Дочь: Мачульская Елена Николаевна
Отец ребёнка: Мачульский Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно