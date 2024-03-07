Мачульская (Седун) Параскева Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачульская (Седун) Параскева Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1872 и 1873 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1911

Сын: Мачульский Арсений Николаевич

Отец ребёнка: Мачульский Николай Степанович

Рождение ребёнка
01.06.1912

Дочь: Мачульская Елена Николаевна

Отец ребёнка: Мачульский Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мачульский Николай Степанович

Смерть
Неизвестно
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