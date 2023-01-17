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Костромин Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1953

Отец: Костромин Петр Лаврентьевич

Мать: Костромина Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
04.09.1979

Дочь: Вохминцева Лясинэ Александровна

Мать ребёнка: Костромина Лариса Александровна

Рождение ребёнка
25.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костромина Лариса Александровна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костромина Лариса Александровна

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