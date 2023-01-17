Костромин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1953
Рождение ребёнка
04.09.1979
Дочь: Вохминцева Лясинэ Александровна
Мать ребёнка: Костромина Лариса Александровна
Рождение ребёнка
25.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костромина Лариса Александровна
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно