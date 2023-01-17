Алпатов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.11.1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1946
Отец: Алпатов Михаил Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 28.11.1969
Сын: Алпатов ЮРИЙ Александрович
Мать ребёнка: не указана
Пермь
Рождение ребёнка
24.05.1978
Сын: Алпатов Олег Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алпатова Томара Петровна