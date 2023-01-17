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Алпатов Александр Михайлович

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Место рождения

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

27.11.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1946

Отец: Алпатов Михаил Петрович

Мать: не указана

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 28.11.1969

Сын: Алпатов ЮРИЙ Александрович

Мать ребёнка: не указана

Пермь
Рождение ребёнка
24.05.1978

Сын: Алпатов Олег Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алпатова Томара Петровна

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