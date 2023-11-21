Билинский Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билинский Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1900

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1900

Отец: Bilinski Joannes

Мать: Катерина

Бракосочетание
04.08.1919

Жена: Кинащак Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
21.05.1920

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Кинащак Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
25.01.1922

Дочь: Иоанна

Мать ребёнка: Кинащак Татьяна Петровна

Острожец, Львівська область
Рождение ребёнка
14.01.1924

Дочь: Меланья

Мать ребёнка: Кинащак Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Билинский Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Кинащак Татьяна Петровна

Острожец, Львівська область
Рождение ребёнка
22.10.1928

Сын: Билинский Емельян Фёдорович

Мать ребёнка: Кинащак Татьяна Петровна

Острожец, Львівська область
Смерть
После 1930
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