Билинский Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1900
Дата смертиПосле 1930
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1900
Отец: Bilinski Joannes
Мать: Катерина
Бракосочетание
04.08.1919
Жена: Кинащак Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
21.05.1920
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Кинащак Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
25.01.1922
Дочь: Иоанна
Мать ребёнка: Кинащак Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
14.01.1924
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Кинащак Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Кинащак Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
22.10.1928
Сын: Билинский Емельян Фёдорович
Мать ребёнка: Кинащак Татьяна Петровна
Смерть
После 1930