Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1904 ст.
Дата смерти06.10.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
30.03.1904 ст.
Афанасьевская церковь 30.03.1904 Юхновщина Иван Васильевич Юхновщина отец крестьянин Василий Павлович Юхновщина мать жена Матрона Ивановна Соколова крестьянин Игнатий Афанасьевич Липяги жена Еле... Показать все
Смерть
06.10.1905 ст.
Афанасьевская церковь 06.10.1905 Юхновщина крестьянский сын Иван Васильевич Юхновщина отец крестьянин Василий Павлович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96B-Y29?i=496&cat=754352