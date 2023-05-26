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Иван Васильевич

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

30.03.1904 ст.

Дата смерти

06.10.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1904 ст.

Отец: Васильев Василий Павлович

Мать: Васильева Матрона (Мария) Ивановна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.03.1904 Юхновщина Иван Васильевич Юхновщина отец крестьянин Василий Павлович Юхновщина мать жена Матрона Ивановна Соколова крестьянин Игнатий Афанасьевич Липяги жена Еле... Показать все
Смерть
06.10.1905 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.10.1905 Юхновщина крестьянский сын Иван Васильевич Юхновщина отец крестьянин Василий Павлович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96B-Y29?i=496&cat=754352

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