Пигарёв Дементий Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигарёв Дементий Дементьевич

Место рождения

д. Пристенная, Корочанский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

Около 1758

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Пристенная, Корочанский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около ?.02.1721

Сын: Пигарёв Никифор Дементьевич

Мать ребёнка: Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисовна

Смерть
Около 1758
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