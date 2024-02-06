Пигарёв Дементий Дементьевич
Место рожденияд. Пристенная, Корочанский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиОколо 1758
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
д. Пристенная, Корочанский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около ?.02.1721
Сын: Пигарёв Никифор Дементьевич
Мать ребёнка: Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисовна
Смерть
Около 1758