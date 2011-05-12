Данилов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1951

Дата смерти

12.05.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1951

Отец: Курский Петр

Мать: Данилова Зинаида

Рождение ребёнка
03.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
05.06.1982

Дочь: Башкина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Данилова Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Неизвестно Михайловна

Мать ребёнка: Данилова Татьяна Гавриловна

Смерть
12.05.2011
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