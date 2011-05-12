Данилов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1951
Дата смерти12.05.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1951
Отец: Курский Петр
Мать: Данилова Зинаида
Рождение ребёнка
03.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
05.06.1982
Дочь: Башкина Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Данилова Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Неизвестно Михайловна
Мать ребёнка: Данилова Татьяна Гавриловна
Смерть
12.05.2011