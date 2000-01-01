ЗайцовТимоничев Александр Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Илья Васильевич
Мать: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
30.01.1862
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Елена Петрова
Рождение ребёнка
04.03.1864
Дочь: Дарья Александровна
Мать ребёнка: Елена Петрова
Рождение ребёнка
22.06.1865
Сын: Зайцовтимоничев Пётр Александрович
Мать ребёнка: Елена Петрова
Рождение ребёнка
24.07.1867
Дочь: Аннаа Александровна
Мать ребёнка: Елена Петрова
Рождение ребёнка
24.07.1867
Дочь: Васса Александровна
Мать ребёнка: Елена Петрова
Бракосочетание
31.01.1868
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Петрова
Смерть
Неизвестно