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ЗайцовТимоничев Александр Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Илья Васильевич

Мать: Ирина Иванова

Рождение ребёнка
30.01.1862

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Елена Петрова

Рождение ребёнка
04.03.1864

Дочь: Дарья Александровна

Мать ребёнка: Елена Петрова

Рождение ребёнка
22.06.1865

Сын: Зайцовтимоничев Пётр Александрович

Мать ребёнка: Елена Петрова

Рождение ребёнка
24.07.1867

Дочь: Аннаа Александровна

Мать ребёнка: Елена Петрова

Рождение ребёнка
24.07.1867

Дочь: Васса Александровна

Мать ребёнка: Елена Петрова

Бракосочетание
31.01.1868

Жена: Зайцова Тимоничева Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Петрова

Смерть
Неизвестно
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