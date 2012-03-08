Хачатрян Артур Арменович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1991
Отец: Хачатрян Армен Альбертович
Мать: Ануш Саркисовна
Рождение ребёнка
08.03.2012
Дочь: Хачатрян Ануш Артуровна
Мать ребёнка: Кристине
Рождение ребёнка
07.07.2017
Дочь: Хачатрян Милена Артуровна
Мать ребёнка: Кристине
Рождение ребёнка
?.10.2021
Мать ребёнка: Кристине
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кристине