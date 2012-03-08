Хачатрян Артур Арменович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачатрян Артур Арменович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1991

Отец: Хачатрян Армен Альбертович

Мать: Ануш Саркисовна

Рождение ребёнка
08.03.2012

Дочь: Хачатрян Ануш Артуровна

Мать ребёнка: Кристине

Рождение ребёнка
07.07.2017

Дочь: Хачатрян Милена Артуровна

Мать ребёнка: Кристине

Рождение ребёнка
?.10.2021

Сын: Хачатрян Армен Артурович

Мать ребёнка: Кристине

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кристине

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