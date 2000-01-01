Морозова (Чуйкина) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Чуйкина) Зинаида Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1941

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1941

Отец: Чуйкин Михаил Егорович

Мать: Чуйкина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
10.12.1965

Дочь: Петрова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Коротков Алексей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огневой Неизвестно (м) Николаевич

Отец ребёнка: Огневой Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Алексей Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Евгений

Развод
Неизвестно

Муж: Коротков Алексей Константинович

Развод
Неизвестно

Муж: Огневой Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огневой Николай

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