Морозова (Чуйкина) Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1941
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1941
Рождение ребёнка
10.12.1965
Дочь: Петрова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Коротков Алексей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огневой Неизвестно (м) Николаевич
Отец ребёнка: Огневой Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Евгений
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Огневой Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Огневой Николай