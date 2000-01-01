Глухов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Глухова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухов Григорий
Мать ребёнка: Глухова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухов Михаил
Мать ребёнка: Глухова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глухова Наталья
Смерть
Неизвестно