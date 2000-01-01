Глухов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Глухова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухов Григорий

Мать ребёнка: Глухова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухов Михаил

Мать ребёнка: Глухова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухова Наталья

Смерть
Неизвестно
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