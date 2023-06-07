Сурикова Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурикова Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

22.12.1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Суриков Федор Данилов

Отец ребёнка: Суриков Данила Варламов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Агафья Данилова

Отец ребёнка: Суриков Данила Варламов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Суриков Алексей Данилов

Отец ребёнка: Суриков Данила Варламов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Данилов

Отец ребёнка: Суриков Данила Варламов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Данила Варламов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
22.12.1832
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от чахотки | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.203, оп.780, д. 3450 (1832-1833) | Метрическая книга Красиков... Показать все
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