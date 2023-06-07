Сурикова Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти22.12.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Суриков Данила Варламов
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Агафья Данилова
Отец ребёнка: Суриков Данила Варламов
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Суриков Данила Варламов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Данилов
Отец ребёнка: Суриков Данила Варламов
Бракосочетание
Неизвестно
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
22.12.1832
Причина смерти: от чахотки | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.203, оп.780, д. 3450 (1832-1833) | Метрическая книга Красиков... Показать все