Вилявин Иосиф Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения04.10.1816 ст.
Дата смерти03.02.1818 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1816 ст.
Отец: Вилявин Тимофей
Отец: служащий казак Восприемник: служащий казак Иван Селиванов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 255 номер 24
Смерть
03.02.1818 ст.
Отец: отставной казак Умер в возрасте 2 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 300 номер 3