Вилявин Иосиф Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилявин Иосиф Тимофеевич

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

04.10.1816 ст.

Дата смерти

03.02.1818 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
04.10.1816 ст.

Отец: Вилявин Тимофей

Мать: не указана

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемник: служащий казак Иван Селиванов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 255 номер 24
Смерть
03.02.1818 ст.
Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Умер в возрасте 2 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 300 номер 3
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