Острогляд (Муленко) Арина Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муленко Лука
Мать: Муленко Мокрина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Острогляд Тимофей Сидорович
Отец ребёнка: Острогляд Сидор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Острогляд Сидор
Рождение ребёнка
1913
Сын: Острогляд Василий Сидорович
Отец ребёнка: Острогляд Сидор
с. Скельки, Васильевский район, Запорожская область, Ураинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Острогляд) Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Острогляд Сидор
Смерть
Неизвестно