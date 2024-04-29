Острогляд (Муленко) Арина Лукинична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОстрогляд (Муленко) Арина Лукинична

Острогляд (Муленко) Арина Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муленко Лука

Мать: Муленко Мокрина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Острогляд Тимофей Сидорович

Отец ребёнка: Острогляд Сидор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Острогляд Сидор

Рождение ребёнка
1913

Сын: Острогляд Василий Сидорович

Отец ребёнка: Острогляд Сидор

с. Скельки, Васильевский район, Запорожская область, Ураинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Острогляд) Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Острогляд Сидор

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.