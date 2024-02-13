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Прохоров Василий Степанович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.03.1916 ст.

Дата смерти

04.04.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1916 ст.

Отец: Прохоров Степан Данилович

Мать: Прохорова Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
27.03.1916 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Восприемники: Рязанской губернии, Раненбургского уезда, Нарышкинской волости и села крестьянин Игнат Никитин Карпухин и Московского уезда деревни Новосёлки Татьяна Петрова Прокофьева; Святому Крещению... Показать все
Смерть
04.04.1916 ст.
Москва, город федерального значения Москва
от воспаления лёгких
Похороны
06.04.1916 ст.
Москва, город федерального значения Москва
на Ваганьковском кладбище

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