Прохоров Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения26.03.1916 ст.
Дата смерти04.04.1916 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1916 ст.
Отец: Прохоров Степан Данилович
Мать: Прохорова Анна Ивановна
Крещение
27.03.1916 ст.
Восприемники: Рязанской губернии, Раненбургского уезда, Нарышкинской волости и села крестьянин Игнат Никитин Карпухин и Московского уезда деревни Новосёлки Татьяна Петрова Прокофьева; Святому Крещению... Показать все
Смерть
04.04.1916 ст.
от воспаления лёгких
Похороны
06.04.1916 ст.
на Ваганьковском кладбище