Якубовская (Гембицкая) Роза Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовская (Гембицкая) Роза Адамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1929

Дата смерти

05.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1929

Отец: Гембицкий Адам Якубович

Мать: Гембицкая Феля Брониславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухарская Галина Брониславовна

Отец ребёнка: Якубовский Бронислав Хасеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенькова Татьяна Брониславовна

Отец ребёнка: Якубовский Бронислав Хасеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубовский Бронислав Хасеньевич

Смерть
05.01.2009
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