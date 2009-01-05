Якубовская (Гембицкая) Роза Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1929
Дата смерти05.01.2009
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухарская Галина Брониславовна
Отец ребёнка: Якубовский Бронислав Хасеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенькова Татьяна Брониславовна
Отец ребёнка: Якубовский Бронислав Хасеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.2009