Кишкичева Василиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кишкичева Василиса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Губачево
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Кишкичева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Кишкичев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Кишкичев Иван Петрович

Отец ребёнка: Кишкичев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Кишкичев Федор Петрович

Отец ребёнка: Кишкичев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Кишкичева Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Кишкичев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Кишкичева Иринья Петровна

Отец ребёнка: Кишкичев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Кишкичева Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Кишкичев Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кишкичев Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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