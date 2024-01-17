Кишкичева Василиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Кишкичева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Кишкичев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Кишкичев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Кишкичев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Кишкичева Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Кишкичев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Кишкичева Иринья Петровна
Отец ребёнка: Кишкичев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Кишкичева Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Кишкичев Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно