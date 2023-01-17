Бельшов Трофим Иванович
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смерти27.12.1888 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: Бельшов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Бельшова Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Бельшова Агафья Моисеевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Бельшова Елена Трофимовна
Мать ребёнка: Бельшова Агафья Моисеевна
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Бельшова Ирина Трофимовна
Мать ребёнка: Бельшова Агафья Моисеевна
Рождение ребёнка
?.03.1858 ст.
Сын: Бельшов Филипп Трофимович
Мать ребёнка: Бельшова Агафья Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Бельшов Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Бельшова Агафья Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1888 ст.