Бельшов Трофим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБельшов Трофим Иванович

Бельшов Трофим Иванович

avatar

Место рождения

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

27.12.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Бельшов Иван

Мать: не указана

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Бельшова Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Бельшова Агафья Моисеевна

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Бельшова Елена Трофимовна

Мать ребёнка: Бельшова Агафья Моисеевна

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Бельшова Ирина Трофимовна

Мать ребёнка: Бельшова Агафья Моисеевна

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.03.1858 ст.

Сын: Бельшов Филипп Трофимович

Мать ребёнка: Бельшова Агафья Моисеевна

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Бельшов Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Бельшова Агафья Моисеевна

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бельшова Агафья Моисеевна

Смерть
27.12.1888 ст.
Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close