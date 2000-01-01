Ермолин Евсей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Ермолин Сергей Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Ермолина Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Ермолина Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Ермолина Феодосия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
заимка Барановская
Смерть
Неизвестно