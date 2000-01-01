Ермолин Евсей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолин Евсей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Ермолин Сергей Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Ермолин Мирон Евсеевич

Мать ребёнка: Ермолина Феодосия Михайловна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Ермолин Андрей Евсеевич

Мать ребёнка: Ермолина Феодосия Михайловна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Ермолин Кирик Евсеевич

Мать ребёнка: Ермолина Феодосия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолина Феодосия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
заимка Барановская
Смерть
Неизвестно
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