Тарасов Дмитрий (Митка) Тихонов
Место рожденияпоч. Повышевской, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1600
Дата смертиПосле 1662
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600
Отец: Тарасов Тихон
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1630
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1635
Сын: Тарасов Михаил (Михейко) Дмитриев
Мать ребёнка: не указана