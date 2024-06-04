Тарасов Дмитрий (Митка) Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов Дмитрий (Митка) Тихонов

Тарасов Дмитрий (Митка) Тихонов

Место рождения

поч. Повышевской, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1600

Дата смерти

После 1662

Пол

Мужской

Отец

Около 1580 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600

Отец: Тарасов Тихон

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Тарасов Якушко Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1635

Сын: Тарасов Михаил (Михейко) Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1662

Мы используем куки для улучшения работы сайта.