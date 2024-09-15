Климов Стефан Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Стефан Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Феврония Егоровна

Место жительства
1901
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 15 поз. - 44
Рождение ребёнка
14.04.1901

Сын: Климов Иван (Иоанн) Стефанович

Мать ребёнка: Климова Феврония Егоровна

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 15_14.04.1901_крещение-14.04.1901 пол_М_ запись - 44 род. Иоанн в деревня Романово у крестьянин Климов Стефан Емельянов и законная жена Февро... Показать все
Смерть
Неизвестно

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