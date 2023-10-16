(Литвинова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Василий Илларионович
Отец ребёнка: Литвинов Илларион Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1883
Сын: Литвинов Николай Илларионович
Отец ребёнка: Литвинов Илларион Иванович
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область