(Литвинова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Литвинова) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Илларион Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Василий Илларионович

Отец ребёнка: Литвинов Илларион Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Илларион Иванович

Рождение ребёнка
08.05.1883

Сын: Литвинов Николай Илларионович

Отец ребёнка: Литвинов Илларион Иванович

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

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