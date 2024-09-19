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(Комплевая) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1915 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

МН
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Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полинов Степан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полинов Степан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Полинов Степан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Полинов Степан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобкова Мария

Отец ребёнка: Полинов Степан Петрович

Бракосочетание
15.10.1914

Муж: Полинов Степан Петрович

15 октября 1914 года венчался с Комле-вой Натальей Ивановной 1896 года рождения в Алексан-дро-Невской церкви Александровского прихода.
Рождение ребёнка
08.06.1915 ст.

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Полинов Степан Петрович

крестными были Антон Ивано-вич Комлев и Варвара Петровна Полинова
Рождение ребёнка
14.08.1917

Дочь: Фёкла (Ефросинья)

Отец ребёнка: Полинов Степан Петрович

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