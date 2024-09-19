(Комплевая) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полинов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полинов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Полинов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Полинов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобкова Мария
Отец ребёнка: Полинов Степан Петрович
Бракосочетание
15.10.1914
15 октября 1914 года венчался с Комле-вой Натальей Ивановной 1896 года рождения в Алексан-дро-Невской церкви Александровского прихода.
Рождение ребёнка
08.06.1915 ст.
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Полинов Степан Петрович
крестными были Антон Ивано-вич Комлев и Варвара Петровна Полинова
Рождение ребёнка
14.08.1917
Дочь: Фёкла (Ефросинья)
Отец ребёнка: Полинов Степан Петрович