Плотников Дмитрий Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Дмитрий Маркович

Место рождения

забайкалье

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

забайкалье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Плотникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Иван

Мать ребёнка: Плотникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Федор

Мать ребёнка: Плотникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зырянова Мария

Мать ребёнка: Плотникова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова ?

Смерть
Неизвестно
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