Плотников Дмитрий Маркович
Место рождениязабайкалье
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Плотникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Иван
Мать ребёнка: Плотникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Федор
Мать ребёнка: Плотникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зырянова Мария
Мать ребёнка: Плотникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плотникова ?
Смерть
Неизвестно