Петухов Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухов Егор Васильевич

Петухов Егор Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ФП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Петухов Василий Яковлевич

Мать: Петухова Федосья Георгиевна

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close