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Петухов Егор Васильевич
Петухов Егор Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Петухов Василий Яковлевич
1891 г.р.
Мать
Петухова (Ошмарина) Федосья Георгиевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ФП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Петухов Василий Яковлевич
Мать:
Петухова Федосья Георгиевна
Смерть
1942
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