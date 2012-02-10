Тихов Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.2012
Дочь: Тихова Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности