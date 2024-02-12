Соломатов Ефим Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соломатов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломатова Томара Ефимовна
Мать ребёнка: Соломатова Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломатова Клавдия Ефимовна
Мать ребёнка: Соломатова Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломатова Фаина Ефимовна
Мать ребёнка: Соломатова Василиса
Рождение ребёнка
21.08.1934
Мать ребёнка: Соломатова Василиса
Смерть
Неизвестно