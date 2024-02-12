Соломатов Ефим Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатов Ефим Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соломатов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломатова Томара Ефимовна

Мать ребёнка: Соломатова Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломатова Клавдия Ефимовна

Мать ребёнка: Соломатова Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломатова Фаина Ефимовна

Мать ребёнка: Соломатова Василиса

Рождение ребёнка
21.08.1934

Сын: Соломатов Юрий Ефимович

Мать ребёнка: Соломатова Василиса

Смерть
Неизвестно

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