Селивонова (Крас...Кова) Зеновия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивонова (Крас...Кова) Зеновия Михайловна

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
30.01.1894 ст.

Муж: Селивонов Авраам Георгиевич

Кривоносовка, Сумська область
В записи о браке имя: Аврасим.
Рождение ребёнка
17.02.1896 ст.

Сын: Селивонов Феодор Авраамович

Отец ребёнка: Селивонов Авраам Георгиевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.01.1903 ст.

Сын: Селивонов Афанасий Авраамович

Отец ребёнка: Селивонов Авраам Георгиевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
08.12.1905 ст.

Дочь: (Селивонова) Анна Авраамовна

Отец ребёнка: Селивонов Авраам Георгиевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
14.01.1908 ст.

Сын: Селивонов Яков Авраамович

Отец ребёнка: Селивонов Авраам Георгиевич

«Свидетельство выдано на гербовой бумаге 5\\VII -1936 г.»
Рождение ребёнка
30.06.1910 ст.

Сын: Селивонов Яким Авраамович

Отец ребёнка: Селивонов Авраам Георгиевич

Хильчичи, Сумська область
Подпись в метрической книге: «Выдано гербовое свидетельство».
Смерть
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область

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