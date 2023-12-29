Селивонова (Крас...Кова) Зеновия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1894 ст.
В записи о браке имя: Аврасим.
Рождение ребёнка
17.02.1896 ст.
Сын: Селивонов Феодор Авраамович
Отец ребёнка: Селивонов Авраам Георгиевич
Рождение ребёнка
17.01.1903 ст.
Сын: Селивонов Афанасий Авраамович
Отец ребёнка: Селивонов Авраам Георгиевич
Рождение ребёнка
08.12.1905 ст.
Дочь: (Селивонова) Анна Авраамовна
Отец ребёнка: Селивонов Авраам Георгиевич
Рождение ребёнка
14.01.1908 ст.
Сын: Селивонов Яков Авраамович
Отец ребёнка: Селивонов Авраам Георгиевич
«Свидетельство выдано на гербовой бумаге 5\\VII -1936 г.»
Рождение ребёнка
30.06.1910 ст.
Сын: Селивонов Яким Авраамович
Отец ребёнка: Селивонов Авраам Георгиевич
Хильчичи, Сумська область
Подпись в метрической книге: «Выдано гербовое свидетельство».
Смерть
Неизвестно