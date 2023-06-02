Кожевников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надь (Кожевникова) Улита Александровна

Мать ребёнка: Кожевникова а

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Александр Александрович

Мать ребёнка: Кожевникова а

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Иван Больщой Александрович

Мать ребёнка: Кожевникова а

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова а

Рождение ребёнка
17.07.1892

Сын: Кожевников Иван Александрович

Мать ребёнка: Кожевникова а

Смерть
Неизвестно

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