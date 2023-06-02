Кожевников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надь (Кожевникова) Улита Александровна
Мать ребёнка: Кожевникова а
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Александр Александрович
Мать ребёнка: Кожевникова а
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Иван Больщой Александрович
Мать ребёнка: Кожевникова а
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожевникова а
Рождение ребёнка
17.07.1892
Сын: Кожевников Иван Александрович
Мать ребёнка: Кожевникова а
Смерть
Неизвестно