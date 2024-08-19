Resgals (Dzirne) Kristīne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Resgals (Dzirne) Kristīne

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Dzirne ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Resgals Augusts

Отец ребёнка: Resgals Jānis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Resgals) Marta

Отец ребёнка: Resgals Jānis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Resgals Jānis

Отец ребёнка: Resgals Jānis

Рождение ребёнка
06.08.1915

Дочь: Upīte (Resgals) Milda

Отец ребёнка: Resgals Jānis

Смерть
Неизвестно

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