Resgals (Dzirne) Kristīne
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Dzirne ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Resgals Augusts
Отец ребёнка: Resgals Jānis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Resgals) Marta
Отец ребёнка: Resgals Jānis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Resgals Jānis
Отец ребёнка: Resgals Jānis
Рождение ребёнка
06.08.1915
Дочь: Upīte (Resgals) Milda
Отец ребёнка: Resgals Jānis
Смерть
Неизвестно