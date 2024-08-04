Макарова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кальней (Макарова) Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Макаров Алексей Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Макаров Алексей Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Макаров Алексей Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Алексей Макарович

Рождение ребёнка
21.06.1937

Дочь: Кузнецова (Макарова) Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Макаров Алексей Макарович

Смерть
Неизвестно

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