Макарова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кальней (Макарова) Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Макаров Алексей Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Макаров Алексей Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Макаров Алексей Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1937
Дочь: Кузнецова (Макарова) Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Макаров Алексей Макарович
Смерть
Неизвестно