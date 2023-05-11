Дубовик Карнил (Корнил, Корнилий) Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубовик Ефим (Давыд) Яковлевич
Мать: Дубовик Ефимия
Рождение ребёнка
09.08.1963
Сын: Дубовик Виктор Карнилович
Мать ребёнка: Дубовик Ксения Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовик Екатерина Корнильевна
Мать ребёнка: Дубовик Ксения Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовик Николай Корнилович
Мать ребёнка: Дубовик Ксения Анисимовна
Смерть
Неизвестно