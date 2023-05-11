Дубовик Карнил (Корнил, Корнилий) Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик Карнил (Корнил, Корнилий) Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубовик Ефим (Давыд) Яковлевич

Мать: Дубовик Ефимия

Рождение ребёнка
09.08.1963

Сын: Дубовик Виктор Карнилович

Мать ребёнка: Дубовик Ксения Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовик Екатерина Корнильевна

Мать ребёнка: Дубовик Ксения Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовик Николай Корнилович

Мать ребёнка: Дубовик Ксения Анисимовна

Смерть
Неизвестно
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