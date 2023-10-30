Печегоров Виталий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПечегоров Виталий Иванович

Печегоров Виталий Иванович

avatar

Место рождения

Фроловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.01.1907 ст.

Дата смерти

13.09.1950

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1907 ст.

Отец: Печегоров Иоан Парфеньев

Мать: Печегоров Екатерина Максимовна

Фроловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Улица Луначарского, №107
Бракосочетание
09.09.1950

Жена: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бюро ЗАГС Куйбышевского района Управления МВД по Московской области
Смерть
13.09.1950
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: распадающийся рак желудка с метастазами

Мы используем куки для улучшения работы сайта.