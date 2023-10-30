Печегоров Виталий Иванович
Место рождения
Дата рождения15.01.1907 ст.
Дата смерти13.09.1950
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1907 ст.
Место жительства
Неизвестно
Улица Луначарского, №107
Бракосочетание
09.09.1950
Жена: не указана
Бюро ЗАГС Куйбышевского района Управления МВД по Московской области
Смерть
13.09.1950
Причина смерти: распадающийся рак желудка с метастазами