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Щукин Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1883 ст.

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1883 ст.

Отец: Щукин Федор Петрович

Мать: Щукина Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина (Обухова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Щукин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Щукина (Обухова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
13.05.1912 ст.

Дочь: Волчкова (Щукина) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Щукина (Обухова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
19.03.1922

Сын: Щукин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Щукина (Обухова) Мария Михайловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.03.1925

Сын: Щукин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Щукина (Обухова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Трифонова (Щукина) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Щукина (Обухова) Мария Михайловна

Смерть
1968
Москва, город федерального значения Москва

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