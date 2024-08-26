Щукин Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1883 ст.
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1883 ст.
Отец: Щукин Федор Петрович
Мать: Щукина Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910 ст.
Сын: Щукин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Щукина (Обухова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
13.05.1912 ст.
Дочь: Волчкова (Щукина) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Щукина (Обухова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
19.03.1922
Мать ребёнка: Щукина (Обухова) Мария Михайловна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.03.1925
Мать ребёнка: Щукина (Обухова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Трифонова (Щукина) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Щукина (Обухова) Мария Михайловна
Смерть
1968
Москва, город федерального значения Москва