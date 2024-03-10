Збунь Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Збунь Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1946 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1968

Отец: не указан

Мать: Збунь Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
07.07.1992

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Рождение ребёнка
09.05.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

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