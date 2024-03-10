Збунь Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1968
Мать: Збунь Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
07.07.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности