Куринко Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куринко Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Куринко Петр Иванович

Мать ребёнка: Куринко Кристина Фомовна

Рождение ребёнка
09.10.1912

Дочь: Куринко(курипка) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Куринко Кристина Фомовна

Запорожская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Вера

Мать ребёнка: Куринко Кристина Фомовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумакова Татьяна

Мать ребёнка: Куринко Кристина Фомовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куринко Гавриил(Петр)

Мать ребёнка: Куринко Кристина Фомовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куринко Кристина Фомовна

Смерть
1914
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