Куринко Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Куринко Кристина Фомовна
Рождение ребёнка
09.10.1912
Дочь: Куринко(курипка) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Куринко Кристина Фомовна
Запорожская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Вера
Мать ребёнка: Куринко Кристина Фомовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумакова Татьяна
Мать ребёнка: Куринко Кристина Фомовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куринко Кристина Фомовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куринко Кристина Фомовна
Смерть
1914