Струнин Иосиф Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти07.09.1913
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Струнин Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Струнин Симеон Иосифович(Осипович)
Мать ребёнка: Струнина Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Струнина Пелагея Иосифович(Осипович)
Мать ребёнка: Струнина Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Струнин Кузьма Иосифович(Осипович)
Мать ребёнка: Струнина Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Струнин Михаил Иосифович(Осипович)
Мать ребёнка: Струнина Евгения Михайловна
Смерть
07.09.1913