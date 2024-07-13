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Струнин Иосиф Прокопьевич

Место рождения

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1827

Дата смерти

07.09.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Струнин Прокопий

Мать: не указана

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струнина Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Струнин Симеон Иосифович(Осипович)

Мать ребёнка: Струнина Евгения Михайловна

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Струнина Пелагея Иосифович(Осипович)

Мать ребёнка: Струнина Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Струнин Кузьма Иосифович(Осипович)

Мать ребёнка: Струнина Евгения Михайловна

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1872

Сын: Струнин Михаил Иосифович(Осипович)

Мать ребёнка: Струнина Евгения Михайловна

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.09.1913
Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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