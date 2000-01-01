Ефремов Тимофей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Тимофей Алексеев

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Место рождения

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Ефремов Алексей Данилов

Мать: Васса Никифорова

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Ефремов Георгий Тимофеев

Мать ребёнка: Устинья Андреева

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Андреева

Смерть
Неизвестно
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