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Трефилов Фёдор

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Место рождения

Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

С 1818 по 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1818 по 1819

Отец: Трефилов Михаил

Мать: Трефилова Дарья

Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.08.1854

Сын: Трефилов Матвей

Мать ребёнка: Трефилова Ефросинья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.10.1858

Дочь: Подзерцева Параскева

Мать ребёнка: Трефилова Ефросинья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.01.1862

Сын: Трефилов Стефан Федорович

Мать ребёнка: Трефилова Ефросинья

Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.07.1867

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Трефилова Ефросинья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
10.10.1958

Жена: Трефилова Ефросинья

Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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