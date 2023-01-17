Трефилов Фёдор
Место рождения
Дата рожденияС 1818 по 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1818 по 1819
Отец: Трефилов Михаил
Мать: Трефилова Дарья
Рождение ребёнка
07.08.1854
Сын: Трефилов Матвей
Мать ребёнка: Трефилова Ефросинья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.10.1858
Дочь: Подзерцева Параскева
Мать ребёнка: Трефилова Ефросинья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.01.1862
Сын: Трефилов Стефан Федорович
Мать ребёнка: Трефилова Ефросинья
Рождение ребёнка
26.07.1867
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Трефилова Ефросинья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
10.10.1958
Жена: Трефилова Ефросинья
Смерть
Неизвестно