Бруштейн Раиса Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брук Роза Марковна
Отец ребёнка: Брук Марк (Матвей, Мотя) Авраамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брук Фаня Марковна
Отец ребёнка: Брук Марк (Матвей, Мотя) Авраамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брук Сима Марковна
Отец ребёнка: Брук Марк (Матвей, Мотя) Авраамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брук Иосиф Маркович
Отец ребёнка: Брук Марк (Матвей, Мотя) Авраамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно