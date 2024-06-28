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Бруштейн Раиса Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брук Роза Марковна

Отец ребёнка: Брук Марк (Матвей, Мотя) Авраамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брук Фаня Марковна

Отец ребёнка: Брук Марк (Матвей, Мотя) Авраамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брук Сима Марковна

Отец ребёнка: Брук Марк (Матвей, Мотя) Авраамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брук Иосиф Маркович

Отец ребёнка: Брук Марк (Матвей, Мотя) Авраамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брук Марк (Матвей, Мотя) Авраамович

Смерть
Неизвестно

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