Скажутин Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1929
Мать ребёнка: Игумнова Мария Андрияновна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Булдыгерова Анна Петровна
Мать ребёнка: Игумнова Мария Андрияновна
Рождение ребёнка
29.12.1938
Сын: Скажутин Василий Петрович
Мать ребёнка: Игумнова Мария Андрияновна
Смерть
1942