Скажутин Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скажутин Петр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1929

Сын: Скажутин Павел Петрович

Мать ребёнка: Игумнова Мария Андрияновна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Булдыгерова Анна Петровна

Мать ребёнка: Игумнова Мария Андрияновна

Рождение ребёнка
29.12.1938

Сын: Скажутин Василий Петрович

Мать ребёнка: Игумнова Мария Андрияновна

Смерть
1942
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