Левчннко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левчннко Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1947

Дата смерти

27.10.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.10.2009

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