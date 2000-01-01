Яковлев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1990

Отец: не указан

Мать: Смнеок Валя

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