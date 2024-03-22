Грибкова Митюшкина (ДАРЬЯ) СПИРИДОНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибкова Митюшкина (ДАРЬЯ) СПИРИДОНОВНА

Грибкова Митюшкина (ДАРЬЯ) СПИРИДОНОВНА

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1846

Дата смерти

1896

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1867

Сын: Грибков ПЕТР ЛЕОНТЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1871 ст.

Дочь: Грибкова НАТАЛЬЯ ЛЕОНТЬЕВНА

Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.05.1873 ст.

Дочь: Грибкова ЕЛЕНА ЛЕОНТЬЕВНА

Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1876 ст.

Дочь: Грибкова АНАСТАСИЯ ЛЕОНТЬЕВНА

Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1876

Сын: Грибков Иван Леонтьев

Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Грибкова Пелагея Леонтьева

Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.08.1879

Дочь: Грибкова НАТАЛЬЯ ЛЕОНТЬЕВНА

Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1880 ст.

Сын: Грибков МАТФЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1882 ст.

Дочь: Грибков МАРИЯ ЛЕОНТЬЕВНА

Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.09.1882 ст.

Сын: Грибков ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1885

Сын: Грибков Иван третий Леонтьев

Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1893

Дочь: Грибкова Мария Леонтьева

Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ

Смерть
1896
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close