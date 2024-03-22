Грибкова Митюшкина (ДАРЬЯ) СПИРИДОНОВНА
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ
Дочь: Грибкова НАТАЛЬЯ ЛЕОНТЬЕВНА
Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ
Дочь: Грибкова ЕЛЕНА ЛЕОНТЬЕВНА
Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ
Дочь: Грибкова АНАСТАСИЯ ЛЕОНТЬЕВНА
Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ
Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ
Дочь: Грибкова Пелагея Леонтьева
Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ
Дочь: Грибкова НАТАЛЬЯ ЛЕОНТЬЕВНА
Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ
Сын: Грибков МАТФЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ
Дочь: Грибков МАРИЯ ЛЕОНТЬЕВНА
Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ
Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ
Сын: Грибков Иван третий Леонтьев
Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ
Дочь: Грибкова Мария Леонтьева
Отец ребёнка: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ