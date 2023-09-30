Александрова Мария Тимофеева
Место рождения
Дата рождения14.04.1877
Дата смерти28.09.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1877
Отец: Тимофей Корнилев
Мать: Агафья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1895 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
03.08.1900
Дочь: Комарова (Александрова) Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Александров Ефим Гавриилович
Рождение ребёнка
25.01.1911
Сын: Александров Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Александров Ефим Гавриилович
Семёновское, Коломенский, Московская область
Смерть
28.09.1967