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Александрова Мария Тимофеева

Место рождения

Богородское, Коломенский, Московская область

Дата рождения

14.04.1877

Дата смерти

28.09.1967

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1877

Отец: Тимофей Корнилев

Мать: Агафья Федорова

Богородское, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Ефим Гавриилович

Бракосочетание
05.11.1895 ст.

Муж: не указан

Рождение ребёнка
03.08.1900

Дочь: Комарова (Александрова) Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Александров Ефим Гавриилович

Рождение ребёнка
25.01.1911

Сын: Александров Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Александров Ефим Гавриилович

Семёновское, Коломенский, Московская область
Смерть
28.09.1967

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