Селюгин Генадий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелюгин Генадий Павлович

Селюгин Генадий Павлович

avatar

Место рождения

Сосницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

16.10.1937

Дата смерти

18.04.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.09.1947

Дочь: Селюгина Галина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.05.1970

Дочь: Каугия Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Селюгина Галина Ивановна

Смерть
18.04.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close