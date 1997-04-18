Селюгин Генадий Павлович
Место рождения
Дата рождения16.10.1937
Дата смерти18.04.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1947
Дочь: Селюгина Галина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.05.1970
Дочь: Каугия Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Селюгина Галина Ивановна
Смерть
18.04.1997