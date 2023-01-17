Масленников Энгельс Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.11.1989
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Масленников Павел
Мать: Масленникова Александра
Рождение ребёнка
16.10.1954
Сын: Масленников Сергей Энгельсович
Мать ребёнка: Масленникова Зинаида Прокофьевна
Рождение ребёнка
05.12.1960
Сын: Масленников Константин Энгельсович
Мать ребёнка: Масленникова Зинаида Прокофьевна
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.1989