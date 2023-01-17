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Масленников Энгельс Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Масленников Павел

Мать: Масленникова Александра

Рождение ребёнка
16.10.1954

Сын: Масленников Сергей Энгельсович

Мать ребёнка: Масленникова Зинаида Прокофьевна

Рождение ребёнка
05.12.1960

Сын: Масленников Константин Энгельсович

Мать ребёнка: Масленникова Зинаида Прокофьевна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова Зинаида Прокофьевна

Смерть
04.11.1989
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