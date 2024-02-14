Карганская Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карганская Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ульянов Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1835 ст.

Дочь: Карганская Александра Николаевна

Отец ребёнка: Карганский Николай Кузьмич

Ачи, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Десятого числа села Ачей у священника Николая Козьмина Карганского и законной жены его Анны Антоновны родилась дочь Александра.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карганский Николай Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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