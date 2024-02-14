Карганская Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ульянов Антон
Рождение ребёнка
10.04.1835 ст.
Дочь: Карганская Александра Николаевна
Отец ребёнка: Карганский Николай Кузьмич
Ачи, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Десятого числа села Ачей у священника Николая Козьмина Карганского и законной жены его Анны Антоновны родилась дочь Александра.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно