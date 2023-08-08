Фирсов Виталий Абдураимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФирсов Виталий Абдураимович

Фирсов Виталий Абдураимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1981

Отец: не указан

Мать: Квасова Надежда Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close